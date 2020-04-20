Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İsrail'de koalisyon krizi sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Meclis Başkanı Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:28
999 Okunma
İsrail'de koalisyon krizi sürüyor

Başbakan Netanyahu ve Meclis Başkanı Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Batı Kudüs'te bir kez daha bir araya geldi.

Herhangi bir uzlaşının sağlanamadığı belirtilen görüşmenin ardından her iki lider de açıklama yapmadı.

Netanyahu ile Gantz'ın adli atama komitesi konusunda anlaşamadığı iddia edildi.

Gantz, Netanyahu hakkındaki tasarıyı Meclis gündemine alacak

İsrail basını, Gantz'ın, görüşmenin ardından hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığını engelleyecek yasa tasarısını gündeme almak için Meclis'e geçtiğini aktardı.

Muhalefet partileri, 2 Mart'ta yapılan seçimin ardından hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını engelleyecek yasa tasarısını Meclis'e sunmuştu.

Gantz, 26 Mart'ta lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nı dağıtmak uğruna Meclis Başkanlığına aday olmuş ve Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun desteği ile bu makama seçilmişti.

Bu kararın ardından Mavi-Beyaz'ın ortaklarından Yeş Atid ve Telem Partisi ittifaktan ayrılırken, Gantz, Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Netanyahu İsrail'de görevdeyken hakkında dava açılan ilk başbakan

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için Meclis'e başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılması kararlaştırılmıştı.

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasının ardından Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailBinyamin NetanyahuBenny Gantz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da 399 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
İspanya'da 399 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim