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İsrail'de mutasyonlu virüs önlemi: Yurt dışı uçuşları durduruldu

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.

24 Ocak 2021 Pazar 19:01
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İsrail'de mutasyonlu virüs önlemi: Yurt dışı uçuşları durduruldu

Karar doğrultusunda yarın geceden başlayarak 31 Ocak'a kadar tüm yabancı hava yollarının İsrail'e yapacağı uçuşlar durduruldu. İsrailli hava yollarının uçuşlarına ise sadece istisnai durumlarda izin verilecek.

İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış COVID-19 türlerine İsrail'de de rastlanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

Vaka sayıları yüksek 

Uzmanlar, ülkede uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının mutasyona uğramış virüs nedeniyle yüksek seyrettiğini dile getiriyor.

İsrail yönetimi, salgınla mücadele kapsamında 27 Aralık 2020'den bu yana ülke genelinde "yumuşatılmış" karantina uygulasa da günlük vaka sayıları geçen aya oranla oldukça yüksek çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 361 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 595 bini aştı.

Ülkede 2 milyon 522 bin 178 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 973 bin 494 kişiye de ikinci dozu yapıldı. 

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