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İsrail'den son dakika açıklaması!

Son dakika haberi: İsrail'den yeni bir "İstanbul'u terk edin" çağrısı geldi. İsrailli üst düzey bir isim yaptığı açıklamada İsrail vatandaşlarına "İran saldırı yapacak, İstanbul'u terk edin, evlerinize dönün" diye seslendi. İsrailli yetkili Türkiye'den ayrılamayan İsrail vatandaşlarına, kendilerini otel odalarına kilitlemelerini ve İsrailli olduklarına dair işaretleri gizlemelerini söyledi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 14:54
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İsrail'den son dakika açıklaması!
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Son dakika: İsrail'den İran tehdidi nedeniyle İstanbul konusunda yeni uyarı geldi. İsminin açıklanmaması koşuluyla Times of Israel sitesine konuşan siyasi ve güvenlik yetkilisi, İsrail'in "İranlı ajanların İsraillileri öldürmeyi veya kaçırmayı" planladığı endişeleri üzerine Türkiye'deki vatandaşlarını derhal evlerine dönmeye çağırdı.

"OTELDE, RESTORANDA, EĞLENCE YERLERİNDE HEDEF ALINACAK" İDDİASI

Yapılan açıklamada, herhangi bir İsraillinin otellerde, restoranlarda ve diğer eğlence merkezlerinde hedef alınabileceği ve "İstanbul'u hemen terk etmesi" konusunda çağrısında bulunuldu.

"KENDİNİZİ OTEL ODALARINIZA KİLİTLEYİN!"

Yapılan uyarıda, Türkiye'den ayrılamayan İsrail vatandaşları için kendilerini otel odalarına kilitlemeleri ve İsrailli olduklarına dair işaretleri gizlemeleri söylendi.

"TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİYLE BİRLİKTE ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Aynı zamanda İsrail'in Channel 12 yetkilileri, İsrail ajanlarının Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalıştıklarını ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği olduğunu kaydettiklerini aktardı.

Yetkililer, "İsrail ajanları Türkiye'de saldırıları engellemek için Türk mevkidaşlarıyla omuz omuza çalışıyor ve yerel yetkililerle mükemmel bir işbirliği yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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