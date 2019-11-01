İsrail, Gazze'yi tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, roketin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, rokete karşılık İsrail ordusunun, tank atışı ve hava saldırısıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktanın vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'nden atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle vurulduğu ve İsrail tarafında boş bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

İsrail’in Kanal13 televizyonunun haberinde ise Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığı, roketin, İsrail ile Filistin direniş örgütleri arasında birkaç haftadır yaşanan çatışmazlık durumundan sonra atılan ilk roket olduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL, DOĞU KUDÜS'TEKİ GÖSTERİYE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan İsrail polisi, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir araya gelen gruba müdahale ederek, üç Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek vermek amacıyla Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı önünde toplandı.

Gösteriye sert bir şekilde müdahale eden polisler, Filistinli insan hakları derneği Damir'in avukatı Ferah Beyadise'nin de aralarında bulunduğu üç kişiyi gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı. Tutuklulardan AhmedGannam 109, İsmail Ali 100, Tarık Kadan 92, AhmedZehran 39, 24 yaşındaki Hibe el-Lubdi ise 38 gündür açlık grevi yapıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.