Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

İsrail Gazze'yi havadan vurdu

İsrail askerleri, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Olaylarda aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli ve bir İsrail askeri yaralandı. İlerleyen saatlerde İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

22 Ağustos 2021 Pazar 09:30
119 Okunma
İsrail Gazze'yi havadan vurdu

İsrail-Filistin hattında gerilim yükseldi. İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef aldı. Saldırının ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi. İsrail ordusu saldırıyı doğruladı.


Saldırının Gazze sınırından İsrail'e doğru ateş açılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayların fitili dün sabah saatlerinde Gazze sınırında ateşlendi. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 52'nci yıldönümü nedeniyle İsrail'i protesto etti.

Filistinliler lastik yakarken,, İsrail askerleri, kalabalığın üzerine ateş açtı. Askerler gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı. Müdahalede aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli yaralandı.

Bir İsrail askeri de sınırdan açılan ateş sonucu vuruldu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, askerin vurulmasına karşılık verileceğini söyledi.

Bu açıklamadan saatler sonra İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Son Güncelleme: 22.08.2021 23:13
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıyamet kapımızda! Tarih verildi: 2035
Kıyamet kapımızda! Tarih verildi: 2035
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim