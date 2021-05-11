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İsrail'in saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, yaralı sayısı 103 oldu.

11 Mayıs 2021 Salı 08:49
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İsrail'in saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son saldırıların ardından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 24'e yükseldi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazze
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