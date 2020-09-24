Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı

İsrail karantina tedbirlerini artırıyor

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 13:23
577 Okunma
İsrail karantina tedbirlerini artırıyor

İsrail'de COVID-19 günlük vaka sayısındaki yükseliş devam ederken hükümet, geçen hafta başlayan karantina uygulamasındaki bazı kuralları sertleştirdi.

Kabinenin bu sabah erken saatlerde aldığı karar doğrultusunda yarın 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak.

Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalması kararlaştırılırken, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak.

Bu kapsamda halkın, evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki yollarda görev yapacak polisler sayesinde gerekli durumlar dışında yaşadıkları bölgenin dışına çıkmak isteyenler engellenecek.

Netanyahu karşıtı protestoya katılımcı sınırlaması getirildi

Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi.

Bu doğrultuda Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2 bin kişinin katılmasına izin verilecek.

Karantina önlemleri, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Günlük vakalar düşürülemiyor

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan "yumuşatılmış" karantinaya rağmen COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı düşürülemiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 1335'e ulaştığı, 6 bin 808 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 206 bin 332'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 667'nin durumunun ağır olduğu, 148 bin 75 kişinin ise iyileştiği aktarıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19 kaynaklı can kaybı 206 bini geçti
ABD'de COVID-19 kaynaklı can kaybı 206 bini geçti
Yunan Hava Harp Okulu’nda koronavirüs alarmı
Yunan Hava Harp Okulu’nda koronavirüs alarmı
İşte Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yol haritası
İşte Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yol haritası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim