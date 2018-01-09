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İsrail polisinden Kudüs'te basın toplantısına engel

Kudüslü din adamları ve kanaat önderleri tarafından ABD'nin Kudüs kararına ilişkin düzenlenmek istenen basın toplantısı İsrail polisi tarafından engellendi...

09 Ocak 2018 Salı 18:31
İsrail polisinden Kudüs'te basın toplantısına engel
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 İsrail polisi, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını kınamak için basın toplantısı düzenlemek isteyen Kudüslü din adamları ve kanaat önderlerine engel oldu.
      
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenmek istenen basın toplantısı İsrail polisi tarafından engellendi. 
      
Kudüslü din adamları ve kanaat önderlerinin basın toplantısına izin vermeyen İsrail polisinin ayrıca 3 Filistinli aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.
      
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polisin "terörist" olarak nitelediği Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) tarafından organize edilmek istenen "illegal" bir basın toplantısını engellediği belirtildi.
      
Açıklamada, polisin aynı organizatörler tarafından daha önce de düzenlenmek istenen başka konferansları da engellediğine dikkat çekilirken, 3 Filistinlinin de gözaltına alındığına vurgu yapıldı.      

"İŞTE İŞGAL GÜCÜNÜN İDDİA ETTİĞİ SAHTE DEMOKRASİSİ BU KADARDIR"      

Öte yandan görüntülü bir mesaj yayımlayarak duruma tepki gösteren Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Basın toplantısının engellenmesi insan haklarına aykırıdır. İşte işgal gücünün iddia ettiği sahte demokrasisi bu kadardır." ifadelerini kullandı.
      
Kudüslü din adamları ve kanaat önderlerinin Kudüs'ün sesini duyurmak için basın toplantısı düzenlediğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Trump'ın sahip olmadığını (Kudüs'ü) hak etmeyenlere (Yahudilere) vadetme planı asla gerçekleşmeyecektir." dedi.
      
Kudüs'ü azimle korumaya devam edeceklerini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları söyledi:      

"Allah şehri, mümin yüreklerin, evliya ve erdemli Müslümanların gıptası olan Kudüs'ümüzü sahip olduğumuz her şeyle savunmak konusundaki kararlılığımızı beyan ediyoruz. Buradan Trump'a tarihi iyi okumasını söylüyoruz. Böylece yanlış seçeneği seçtiğini ve hiçbir yere ulaşmayan bir yol tuttuğunu öğrenebilsin. Ayrıca Kudüs ve etrafı sakin durmayacaktır. Kudüs'ün sahipleri kalpleri merhamet dolu olanlar haricinde şehirlerinin liderliğini kimseye devretmeyecektir."      

ABD'YE YAPTIRIM UYGULAMA ÇAĞRISI      

Şeyh Sabri ayrıca ABD'ye ekonomik yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Tüm ülkelerden, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetini ilan her ülkeye tüm güçleriyle ve kararlılıklarıyla karşı durmalarını istiyoruz. Arap ve İslam dünyasını da ABD'ye ekonomik yaptırım uygulamaya ve ABD'nin büyükelçiliklerini kapatmaya davet ediyoruz." dedi.      

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