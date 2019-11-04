İsrail polisinin silahsız Filistinliyi sırtından vurma görüntüleri yayımlandı

İsrail Hükümeti, bir polis memurunun, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria yakınlarında bulunan kontrol noktasından geri çevrilen silahsız bir Filistinliyi sırtından vurarak yaralamasıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve polis memuruyla ilgili kararın yakında açıklanacağını duyurdu. Bir İsrail televizyonu olay anının sızdırılan görüntüsünü yayımladı.

Channel 13 adlı yerel kanalın yayımladığı polislere ait cep telefonuyla çekilmiş videoda kadın polis memuru, kimliği belli olmayan Filistinliyi kontrol noktasından geri döndürüyor.

Filistinli adam ellerini havaya kaldırarak geri dönüp yürürken, polis memurları Arapça olarak "Git" diye arkasından bağırıyor. 20 saniye kadar sonra sırtından vurulan adam bağırarak yere yığılıyor.

'Süngerli mermiyle vuruldu'

Channel 13 ucunda sünger olan bir mermiyle vurulduğu belirtilen Filistinlinin yarasının ağır olmadığını aktardı.

İsrail polisi bu mermileri protestocuları dağıtmak için kullanılıyor. Mermilerin kafaya isabet etmesi durumunda ise ölümcül olabileceği belirtiliyor.