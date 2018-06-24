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İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu

İsrail, Suriye'den sınırına doğru yaklaşmakta olduğunu ileri sürdüğü bir insansız hava aracını (İHA) füzeyle durdurduğunu açıkladı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:09
İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Suriye topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşmakta olduğu gözlenen bir İHA'yaPatriot savunma füzesiyle ateş açıldı.

İsrail topraklarına girmeden durdurulan İHA'nın isabet almadığı belirtilirken, söz konusu insansız hava aracının aidiyetinin ise bilinmediği ifade edildi.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, Suriye'de BeşşarEsed rejimi ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için İsrail sınırı yakınında bulunan Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

İsrail, Kasım 2017'de işgal altındaki GolanTepeleri'ndeEsed rejimine ait bir İHA'yıPatriot füzesiyle vurarak düşürdüğünü açıklamıştı.
 

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