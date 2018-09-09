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İsrail’den bir vahşet daha: 16 yaşındaki çocuğu vurdular

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü bitmek bilmezken, yerel basında çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Gazzeli 16 yaşındaki bir gencin sebepsiz yere vurularak öldürülmesi infiale sebep oldu. İsrailli yetkililer gelen tepkilerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

09 Eylül 2018 Pazar 11:49
İsrail’den bir vahşet daha: 16 yaşındaki çocuğu vurdular

İsrail’in yıllardır bitmek bilmeyen sistematik şiddet ve zulmü kamera kayıtlarına yansıdı… Cuma günü İsrail karşıtı gösteriye katılan 16 yaşındaki Ahmed Masbah Ebu Tuyur’un vurularak öldürülme anı sosyal medyada ortaya çıkınca, İsrail yönetimi köşeye sıkıştı.

İsrail’in şiddetine karşı düzenlenen gösteride kendisinden metrelerce uzaktaki bir tepede pusu kuran İsrail askerine önce sembolik olarak taş atan ve daha sonra da el sallayan 16 yaşındaki Ahmed, bundan saniyeler sonra vurularak öldürüldü. Kamera kayıtlarına geçen olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, İsrail basını da askerlerin silahsız bir göstericiye karşı orantısız kuvvet uyguladığının altını çizdi.

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İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, gelişmenin İsrail ordusunda da rahatsızlığa sebep olduğunu okuyucularına aktardı. Gazetede Jack Khoury imzasıyla yayınlanan haberde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailDünyaHaberKKTC
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