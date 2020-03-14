İşte gökyüzündeki karantina

İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının ardından tüm ülkede karantina uygulaması başlatılmıştı.
Karantina sadece sokakları değil, gökyüzünü de etkiledi.
Uçuş yasaklarıyla birlikte ülkenin hava trafiği de ciddi anlamda düştü.
İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının ardından tüm ülkede karantina uygulaması başlatılmıştı. Karantina sadece sokakları değil, gökyüzünü de etkiledi. Uçuş yasaklarıyla birlikte ülkenin hava trafiği de ciddi anlamda düştü.
İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının ardından tüm ülkede karantina uygulaması başlatılmıştı.
Karantina sadece sokakları değil, gökyüzünü de etkiledi.
Uçuş yasaklarıyla birlikte ülkenin hava trafiği de ciddi anlamda düştü.