İşte gökyüzündeki karantina

İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının ardından tüm ülkede karantina uygulaması başlatılmıştı. Karantina sadece sokakları değil, gökyüzünü de etkiledi. Uçuş yasaklarıyla birlikte ülkenin hava trafiği de ciddi anlamda düştü.