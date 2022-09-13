İşte İngiltere Kralı 3. Charles’in birbirinden ilginç alışkanlıkları...

İngiltere tarihinin en uzun tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth 70 yıllık görev süresini tamamladı. 8 Eylül 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman Kraliçe 2. Elizabeth halkını derin bir yasa boğdu. Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından oğlu Galler Prensi Charles İngiltere Kralı oldu. İngiltere Kralı 3. Charles’ın günlük hayat rutini saraya yakın kaynaklar tarafından açıklandı.

ÖĞLE YEMEĞİNİ ÇALIŞARAK GEÇİRİYOR

Kraliyetin eski basın sekreteri Julian Payne, Kral 3. Charles’in öğle yemeğini çalışarak geçirdiğini ve kahvaltı da ise meyve ve yulaftan oluşan bir kahvaltı tercih ettiğini dile getirdi.

Eski basın sekreteri Julian Payne, hükümdarın asla öğle yemeği yemediğini ve günü geçirmenin anahtarının büyük bir kahvaltı yapmak olduğunu söyledi. Payne, prenslik dönemlerinden beri Kral 3. Charles’ın küçük ama kendisini işine adayan personel ekibinin günlük operasyonlarını yönettiğini ve devam eden programlarını kontrol altında tuttuğunu ifade etti.

Kraliyet rutinlerde haşlanmış yumurtanın yer aldığını söylemesine rağmen Payne, “Kral öğle yemeği yemez; bu yüzden onunla yoldayken öğrendiğim erken bir ders, büyük bir kahvaltı yapmak ya da devam etmenizi sağlamak için yanınızda birkaç atıştırmalık getirmek. Güne radyo ve gazetelerdeki haber manşetlerini okuyarak başlıyor ve yanında kahvaltısını yapıyor. Orada çalıştığım onlarca yıl boyunca kahvaltıda bir tane bile haşlanmış yumurta yediğini görmedim” diye konuştu.

Banyosunun ardından kapalı alanda uzun süre kalmaktan hoşlanmayan Kral 3. Charles’in pencereleri gün boyunca açık bıraktığını ifade eden Payne, “Penceleri her daim açık tutuyor. Dşarı çıkıp yürümek için öğleden sonra 1’de kısa bir mola veriyor. Günün gerçek molasını ise 17.00’da eşi Konsort Kraliçe Camilla Parket Bowles ile sandviç ve kek yerken yapıyor.” dedi.

5 çayının ardından Kral’ın akşam yemeği için saat 20.30’a kadar başka bir mola vermeden devamlı olarak çalıştığını belirten Payne, akşam ise saat 22.00’de masasına döndüğünü ve gece geç saatlere kadar çalıştığını belirtti.

EN SEVDİĞİ MEYVE: MOR ERİK

Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel şefi olarak görev yapan eski Kraliyet şefi Darren McGrady'ye göre, Kral 3. Charles en çok Highgrove malikanesindeki bahçeden toplanan meyveleri seviyor. Kral'ın en sevdiği meyvenin de yine bu malikanenin bahçesinde yetişen mor erik olduğu söyleniyor.

Hayattaki en büyük isteğinin etrafında bir sürü sincapın dolaşması olduğunu sık sık dile getiren Kral 3. Charles nesli tükenen sincapları korumak için bir dernek kurdu. Sincapların nesillerinin tükenmemesi için kurduğu derneğin adı da 'Kızıl Sincapları Koruma Kurumu' adını verdi.

Kral 3. Charles'ın İngiliz basınında yer alan haberlere göre en sevdiği şarkı 1935 yılında yayınlanan ABD'li müzisyen Dick Powell'ın 'Lulu's Back in Town' şarkısı. Kral 3. Charles bu şarkıyı dinlerken sık sık büyükannesini hatırladığı belirmişti.