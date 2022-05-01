İşte yılın ilk güneş tutulması

Parçalı güneş tutulması olarak adlandırılan doğa olayı, Şili`nin batı kıyıları başta olmak üzere Güney Amerika ve Antarktika`dan izlendi.

Yaklaşık 4 saat süren tutulma sırasında gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluştu.

Binlerce kişi o anları ilgiyle takip etti.

Parçalı tutulma, Ay`ın güneşi kısmen örtmesiyle ortaya çıkıyor.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs`ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim`de meydana gelecek.