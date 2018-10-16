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İsveç annesi öldürülen 6 yaşındaki çocuğu sınırdışı ediyor

16 Ekim 2018 Salı 16:37
İsveç annesi öldürülen 6 yaşındaki çocuğu sınırdışı ediyor

İsveç Göçmenler Ofisi geçen yıl annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınırdışı etme kararı aldı. Kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen'in haberine göre, geçen sene annesi evinde öldürülen "Denis" isimli çocuk kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınırdışı edilecek.

Göçmenler Ofisi'nin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınırdışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi. 

Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler Ofisi'nce kabul edilmediğini söyledi.

Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukrayna'ya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz'' dedi.

Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

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İsveç Göçmenler Ofisiırkçıİsveç
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