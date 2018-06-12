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İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

Uppsala Üniversitesi, hazırladığı raporda 2017'de cami ve mescitlere yapılan saldırıların bir önceki yıla göre 10 kat arttığına dikkati çekti.

12 Haziran 2018 Salı 11:08
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

İsveç'te geçen yıl 38 cami ve mescide saldırı düzenlendiği bildirildi.  

Uppsala Üniversitesi, hazırladığı raporda 2017'de cami ve mescitlere yapılan saldırıların bir önceki yıla göre 10 kat arttığına dikkati çekti.

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Raporda geçen yıl 38 cami ve mescidin saldırıya uğradığı kaydedildi. 

İsveç İnanç Birliği Dairesi Görevlisi Max Stockman, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, cami ve mescitleri hedef alan saldırılardaki artışın İsveç'te din özgürlüğünü ciddi derecede tehdit ettiğini vurguladı.

İsveç anayasasının temel maddelerinden biri olan din özgürlüğünün önündeki tehditlerin devlet tarafından bertaraf edilmesi gerektiğini söyleyen Stockman, ''Herkes, dinini güvenli bir şekilde yaşamalı. Devletin temel görevi, din özgürlüğünü tehdit oluşturan unsurlarla mücadele etmektir. Kurum olarak Müslümanlara ve Yahudilere yapılan saldırılardan endişe duyuyoruz.'' dedi.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgon Johansson da saldırıları ''korkunç'' olarak niteledi. 
Saldırılardaki artışın sadece İsveç'te olmadığını, aşırı milliyetçilikle tüm Avrupa'da görüldüğüne işaret eden Johansson, siyasi partilerin de yabancılar üzerinden siyaset yaptığına, genel olarak göçmenler, özellikle de Müslümanlara karşı çok sert söylemler geliştirdiklerine dikkati çekti.
Camileri korumak için önlemleri arttıracaklarını belirten Johansson, saldırılara karşı polisten özel bir grubu görevlendirdiklerini ve bütün cami ve mescitlerin güvenlik kamerası ile donatılacağını ifade etti.

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