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İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi

İsveç’in başkenti Stocholm’un Flemingsberg yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede terör alarmı verildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:29
İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi

İsveç’in başkenti Stocholm’un Flemingsberg yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede araç ve evlerde maddi hasar meydana gelirken polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın gerçekleştiği Flemingberg yerleşkesinde terör polisi bölge sakinlerinin evlerinden çıkmaması için uyarıda bulunuyor.

İKİ KİŞİ KOŞARAK KAÇTI

 Olaya tanıklık eden bir bölge sakini, inanılmaz derecede gürültülü bir ses geldiğini ve iki genç adamın patlama ile bağlantılı olarak olay yerinden hızla koşarak kaçtığını söyledi. Olaya tanıklık eden bir kişi, "Çok büyük bir patlamaydı evlerin sallanmasına neden oldu" dedi.

Patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duran Stockholm polisi, tüm birimleri ile olayı aydınlatmak için seferber olduklarını açıklarken İsveç İstihbarat Örgütü SAPO’nun da konuyu araştırdığı belirtildi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
PatlamaİsveçTerörHaberKıbrıs
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