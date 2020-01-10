İsveç'te Suriye doğumlu politikacı göçmen kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 kadar sivil polis Alasaad'ın evine girdikten sonra politikacıyı tutukladı.

Polis sözcüsü Ewa-Gun Westford yaptığı açıklamada, “Kişi sorguya alındı ​​ve sonrasında insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı" dedi.

İsveç medyasından gelen bilgilere göre, Suriye doğumlu politikacının aldığı kaçakçılık ücreti yaklaşık 2 bin dolar ile 3 bin dolar arasında değişiyor. Politikacı, bunu yapmasının ana sebebinin para olduğunu itiraf etti.

Daha önce 2018 seçimlerinden sonra yerel konseye giren Suriye doğumlu Rashad Alasaad'ın para karşılığında insanları İsveç'e kaçırdığı haberleri çıkmıştı.

İşveç gazetesi Expressen'in muhabiri Girit adasındaki Yunan liman kenti Hanya'da gizli kamerayla Alasaad ile görüşme gerçekleştirdiği sırada Alasaad çok sayıda insanı ülkeye kaçırmış olduğu konusunda şaka yapmıştı. Açıklamanın ardından sınır polisi insan kaçakçılığıyla ilgili bir ön soruşturma başlatmıştı.

Alasaad fotoğraf kanıtlarıyla karşı karşıya kaldığında, çocuk başına 2 bin 120 dolar, yetişkin başına 3 bin 180 dolar aldığını kabul etti.

İsveç medyasına göre Alasaad, sahte profille Facebook reklamları yayınlayarak göçmenlere ödünç pasaportların yardımıyla Yunanistan'dan İsveç'e kaçma teklifi sundu.

Rashad Alasaad, 2013 sonunda İstanbul'dan kaçakçıların rotasını kullanarak kendi yöntemleriyle İsveç'e ulaştığını söyledi. İtirafına göre de birçok göçmene İsveç'e kendi yöntemleriyle gitmeleri konusunda da yardım etti.

'PARA İÇİN YAPTIM'

Expressen'e konuşan Alasaad, "Size neden yaptığımı söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse, ana sebep paradır. Para istiyorum" dedi.

Alasaad 2018 yılının ilkbaharında Sosyal Demokratların oylamasına girdiğinde, yerel başkan Magnus Carlsson bu durumu “Gençlerin ve diğer kültürlerden insanların iyi bir karışımı” olarak nitelendirmişti.

İfşanın ardından Alasaad görevinden istifa etti. Rashad Alasaad daha önce Sosyal Sigortalar Dairesi, İsveç Vergi Dairesi ve Devlet Emeklilik Fonu gibi çeşitli devlet kurumlarında çalışmıştı.