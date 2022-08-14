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İsviçre Alpleri'nde alarm

Avrupa'yı saran aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle kıtanın en yüksek dağları olan Alpler'deki buzullar erimeye devam ediyor. İsviçre'deki Scex Rouge ve Tsanfleuron zirveleri arasındaki buzullarda erimenin hızlandığını bildiren yerel kayak merkezleri her iki zirvede de kayaların görülmeye başladığını bildirdi.

14 Ağustos 2022 Pazar 20:50
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İsviçre Alpleri'nde alarm


Yeterli kar yağışının görülmediği kış aylarının ardından gelen sıcak ve kurak geçen yaz ayları nedeniyle mevsim bitmeden iki zirve arasındaki geçitte buzulların tamamen erimesi bekleniyor.

2021'de buzulun derinliği 15 metre olarak ölçülmüştü. Geçidin Roma döneminden bu yana buzlarla kaplı olduğu biliniyor.

Glacier 3000 kayak merkezinin bulunduğu geçit 2 bin 800 metre yükseklikte ve İsviçre'deki Vaud ve Valais kantonlarının sınırını oluşturuyor. Euronews Türkçe'deki habere göre daha önce kayakçıların iki zirve arasında kaydığı alanda şu an çok az buz bulunuyor. Bern Üniversitesi araştırmacılarından Mauro Fischer bu yıl yaşanan buzul kaybının son 10 yılda görülen ortalamanın üç katından fazla olduğunu belirtiyor. İsviçre'de eriyen buzullar geçtiğimiz aylarda insan kalıntıları ve bir uçak enkazını ortaya çıkarmıştı. Buzulların erimesi, İtalya-İsviçre sınırında da anlaşmazlık yaratmıştı. Eriyen buzullar nedeniyle kayaların düşme tehlikesinin arttığı Fransız Alpleri'nde amatör dağcıların tırmanmaktan kaçınması tavsiye ediliyor.

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