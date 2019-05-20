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İsviçre'de silah kullanımı zorlaştı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:39
İsviçre'de silah kullanımı zorlaştı
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 İsviçre'de, Avrupa Birliği (AB) ile uyumluluk adına silah alımı ve kullanımını sertleştiren tartışmalı yasa, referandumda kabul edildi. 

Ülkede ulusal düzeyde yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yaklaşık yüzde 65'i yeni silah yasasına "evet" oyu verdi. 

Halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasıyla birlikte İsviçre'de silah satışının daha iyi takip edilmesi, yüksek şarjör kapasiteli yarı ve tam otomatik silahların yasaklanması ve karaborsayla mücadele edilmesi bekleniyor.

Yasaya şiddetle karşı çıkan silah lobisi ve muhalifler, silah kullanımının kısıtlamasının geleneksel değerleri ve egemenliği baltaladığını iddia ediyordu.

Bireysel silahlanmayı savunan gruplar, yeni silah yasasının terörle mücadelede hiçbir etkisinin olmayacağını, silah sahibi olma hakkının ihlal edileceğini ve ülkede yaygın olan atıcılık sporunun büyük ölçüde zarar göreceğini ileri sürüyordu.

SCHENGEN VE DUBLİN VURGUSU

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İsviçre Hükümeti ve ülkedeki büyük partiler ise yasanın reddedilmesi halinde AB üyesi olmayan İsviçre'nin Schengen Anlaşması ve Dublin Sözleşmesi'nden çıkarılabileceği uyarısında bulunuyordu. 

Hükümet kanadı ayrıca, yasanın reddedilmesi durumunda İsviçre makamlarının suçlulara ilişkin AB'nin geniş çaplı veri tabanına erişiminin de engelleneceği endişesini sık sık dile getiriyordu. 

AB, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarından sonra 2017'de kamu güvenliğine yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak, silah kullanımı ile ilgili yasaları güncellemişti. 

REFERANDUM ÖNCESİ SİLAH SATIŞLARINDA PATLAMA

İsviçre makamları, özellikle 2015'ten bu yana ülkede silah satışlarında meydana gelen artıştan endişe duyuyordu. 

2017'de AB'nin silah satışlarını zorlaştıran bir dizi düzenlemeyi yürürlüğe koymasından önce İsviçre'de 2016'da özel sektördeki silah satış oranı bir önceki yıla göre yüzde 30 artmış ve hane sahiplerinin elinde bulundurduğu toplam silah sayısı 2 milyona ulaşmıştı.

Silah alımının kolay olduğu 8,4 milyon nüfuslu ülkede, hane sahiplerinin elinde bulundurduğu toplam silah sayısı bu yıl itibarıyla 2,3 milyona ulaşmıştı.

Silah satışlarındaki büyük artışın bugün yapılan referandum öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçreSilah
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