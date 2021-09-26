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İsviçre'de eşcinsellerin evlenmesine ilişkin yasa kabul edildi

İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı. Böylelikle eş cinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

26 Eylül 2021 Pazar 20:22
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İsviçre'de eşcinsellerin evlenmesine ilişkin yasa kabul edildi
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İsviçre'de eş cinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti.

Ulusal referandumda geçici sonuçlara göre eş cinsellerin evlenmesine ve evlat edinmelerine izin verilmesi için seçmenlerin yaklaşık yüzde 64’ü "evet", yüzde 36’sı ise "hayır" oyu kullandı.

Böylelikle eş cinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

30'UNCU ÜLKE OLDU

Eş cinsel evlilikler konusunda İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30'uncu ülke oldu.

İsviçre haber ajansı SDA-ATS'ye konuşan "evet" kampanyası direktörü Olga Baranova, eş cinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya halkın verdiği desteğin boyutunun kendisi için bile şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, özellikle çocukları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmıştı.

Öte yandan referandumda ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması (sermayeyi adil şekilde vergilendirme) için yapılan oylamada ise halkın yaklaşık yüzde 65'inin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 50 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

Son Güncelleme: 27.09.2021 00:03
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İsviçreEşcinsellerEşcinsellerin Evlenmesine Ilişkin Yasa
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