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İtalya, aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran genci konuşuyor

İtalya'da, aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi, bir anda sosyal medya fenomeni oldu

24 Ağustos 2021 Salı 17:53
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İtalya, aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran genci konuşuyor

Euronews'in haberine göre; ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentinde yaşayan Andrea Colonnetta isimli genç, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkodunu diğerlerinin yaptığı gibi ne akıllı telefonuna yüklemek ne de yazıcıdan bir çıktısını almak yerine doğruca dövme sanatçısı Gabriele Pellerone stüdyosuna gitmeyi tercih etti.

İtalyan basınına konuşan genç, "Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum" diyerek duygularını dile getirirdi.

İtalyan genç, kolundaki barkodlu dövme ile McDonald'a girişi sırasında yapılan kontrolün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede "tıklanma" rekoru kırarak, "viral" oldu.

İtalya'da 6 Ağustos'tan bu yana sinema, müze, kapalı yerlerdeki restoran ve kafelere gitmek isteyenlere iki doz aşı, son 48 saatte Covid-19 testinin negatif çıkması veya kısa süre önce hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan barkodlu "Covid sertifikası" gösterme zorunluluğu getirildi.

İtalya'da Covid-19 vakaları ne durumda?

İtalya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 255 bin 218 testte 7 bin 470 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 478 bin 691'e ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 133 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 466'ya çıktı. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 128 bin 728'e yükseldi.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 127 bin 479 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 253 bin 552 oldu

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Italya
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