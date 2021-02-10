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İtalya'da 1,3 ton kokain ele geçirdi

İtalya'da Gioia Tauro limanında mali polis ekiplerinin operasyonları sonucu 1,3 ton saf kokain ele geçirildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 20:36
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İtalya'da 1,3 ton kokain ele geçirdi

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesindeki Gioia Tauro limanında, İtalyan mali polisinin üç farklı operasyonunda 1,3 ton saf kokainin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu maddeyi, Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş et ürünleri ile kahve ve egzotik meyve kargolarının bulunduğu konteynırlarda gelişmiş tarayıcıların yardımıyla tespit ettiği kaydedildi.

Haberlerde, söz konusu uyuşturucu madde ile Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü "Ndrangheta"nın yaklaşık 260 milyon avro gelir elde etme amacında olduğu ifade edildi.

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