İtalya'da 17 bin 83 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 983 testte 17 bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 955 bin 434’e yükseldi.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 430 bin 996'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 327'ye çıktı.

Son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343 artarak 98 bin 288'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 10 bin 57 artışla 2 milyon 426 bin 150'ye ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 434 bin 131 oldu.

Aşılananların 1 milyon 424 bin 677'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.