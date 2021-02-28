Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...

İtalya'da 2 bin yıllık tören arabası bulundu

İtalya’nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık, 4 tekerlekli tören arabası bulundu.

28 Şubat 2021 Pazar 15:59
399 Okunma
İtalya'da 2 bin yıllık tören arabası bulundu

İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, milattan sonra 79 yılında volkanik bir patlamayla gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

Bakanlık, keşfi, "İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif" olarak nitelendirdi.

Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini söyledi.

Arabanın demir, bronz ve kalaydan yapıldığı kaydedildi.

"Pompei, şaşırtmaya devam edecek"

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pompei’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek “Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek.” dedi.

Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da 17 bin 455 yeni vaka
İtalya'da 17 bin 455 yeni vaka
Papa Francesco iklim değişikliğini ‘Nuh tufanına’ benzetti
Papa Francesco iklim değişikliğini ‘Nuh tufanına’ benzetti
ABD'de son 24 saatte 67 bin 819 yeni vaka
ABD'de son 24 saatte 67 bin 819 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim