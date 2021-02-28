İtalya'da 2 bin yıllık tören arabası bulundu

İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, milattan sonra 79 yılında volkanik bir patlamayla gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

Bakanlık, keşfi, "İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif" olarak nitelendirdi.

Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini söyledi.

Arabanın demir, bronz ve kalaydan yapıldığı kaydedildi.

"Pompei, şaşırtmaya devam edecek"

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pompei’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek “Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek.” dedi.

Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.