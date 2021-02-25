İtalya'da bir günde 19 bin 886 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte yapılan 443 bin 704 testte 19 bin 886 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümünde vaka sayısı 2 milyon 868 bin 435'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 396 bin 143'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 308 artarak 96 bin 974'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 853 artışla 2 milyon 375 bin 318'e ulaştı.

Aşılama devam ediyor

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 3 milyon 872 bin 278 oldu. Aşılananların 1 milyon 355 bin 543'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.