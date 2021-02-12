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İtalya'da bölgeler arası seyahat yasağı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 316 artarak 93 bin 45 oldu. Salgınla mücadele kapsamında 25 Şubat'a kadar bölgeler arası seyahat yasaklandı.

12 Şubat 2021 Cuma 23:02
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İtalya'da bölgeler arası seyahat yasağı

İtalya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini açıkladı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 305 bin 619 testte 13 bin 908 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 697 bin 296'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 402 bin 174'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 95'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316 artarak, 93 bin 45'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 422 artışla 2 milyon 202 bin 77'e ulaştı.

Aşılananların sayısı yükseliyor

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 893 bin 718 oldu. Aşılananların 1 milyon 271 bin 181'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bölgeler arası seyahat yasağı

Bu arada, bakanlar kurulu, ülke genelinde salgında yayılımın önüne geçmek için acil sağlık ve iş gerekçesi olmadıkça bölgeler arası seyahati 25 Şubat'a kadar yasaklayan bir kararname çıkardı.

Ayrıca Ligurya, Toskana, Abruzzo ve Özerk Trento Vilayeti'nde artan vakalar sebebiyle risk seviyesi güncellenerek orta riskli sarı kategoriden yüksek riskli turuncu kategoriye alındı.

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