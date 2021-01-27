Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
34'ü yerel 38 pozitif vaka
Kapat

İtalya'da doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

İtalya'da koronavirüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı Mart ayında, Dr. Carlo Mosca, yoğun bakımda başka hastalara yer açmak için tedavi gören 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti isimli iki hastaya yüksek dozda anestezi ilacı verip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:20
865 Okunma
İtalya'da doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin kendi aralarında yaptıkları WhatsApp mesajlarında da doktor ve hastaneden şüphelendiklerini yazdıkları ortaya çıktı.

ÖLEN HASTALARIN KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Aynı yoğun bakımda şüpheli bir şekilde ölen üç hastanın da ölümü araştırılıyor. Polis, ayrıca doktorun ölen iki hastanın medikal kayıtlarında değişiklik yaptığını söyledi.

EV HAPSİNE ALINDI

Tutuklanan doktor, daha sonra Mantua'daki evinde ev hapsine alındı.

HEMŞİRELERİN MESAJLARI OLAYI AYDINLATTI

Olay, şikayetlerin artması sonrasında polisin, hemşirelerin WhatsApp mesajlarını incelendiğinde ortaya çıktı.

"YARDIM ETMEDİK"

Hemşireler doktor hakkında soruşturma açıldığını duyunca "Entübe olmayan iki hastaya anestezi ilacı vererek öldürdüğünden şüphe ettik, o nedenle yardım istediğini kabul etmedik" ifadelerinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de salgından ölenlerin sayısı 100 bini geçti
İngiltere’de salgından ölenlerin sayısı 100 bini geçti
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
Hollanda'da 15 kentte acil durum ilan edildi
Hollanda'da 15 kentte acil durum ilan edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim