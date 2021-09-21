Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Turistler hırsız çıktı!
Turistler hırsız çıktı!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Flaş Haber
Koronavirüste yeni yan etki!
Kapat

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde başlayan kül ve lav püskürtmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

21 Eylül 2021 Salı 19:21
62 Okunma
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğusundaki krater, üç hafta aradan sonra yeniden kül ve lav püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) verilerine göre, bu sabah yerel saatle 06.15 sularında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti yaklaşık 3 saat devam etti.

Dağın püskürttüğü küllerin 9 bin metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de küllerin düştüğü kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de kül bulutlarının yanardağ yakınındaki Katanya Fontanarossa Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği belirtildi.

Bu yıl içinde sık aralıklarla volkanik hareketliliğin gözlendiği Etna Yanardağı'nda yılbaşından bu yana kaydedilen kül ve lav püskürtme gibi volkanik aktivitelerin sayısının 50'yi geçtiği ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz
Dolunay Uyku Düzenini Bozuyor
Dolunay Uyku Düzenini Bozuyor
Aşı karşıtlarına tepki
Aşı karşıtlarına tepki
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim