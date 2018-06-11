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İtalya da göçmenlere limanlarını kapattı

Malta’dan sonra İtalya, göçmen taşıyan kurtarma gemisine tüm limanlarını kapattı. İtalya ve Malta’nın reddettiği mülteciler Akdeniz ortasında mahsur kaldı...

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:57
İtalya da göçmenlere limanlarını kapattı

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapadı. Malta hükümetinin de reddettiği kurtarma gemisi, Akdeniz sularında mahsur kalmış durumda.

Salvini, göçmenleri Malta'nın alması gerektiğini, Malta hükümeti ise, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde koordinasyondan Roma'nın sorumlu olduğunu söylüyor.

İtalya, Avrupa'ya kaçmak isteyen Afrikalı göçmenlerin başlıca geçiş kapısı.

Seçimlerde "kural dışı" göçle mücadele sözü veren Salvini'nin sert politikaları ise, Akdeniz'deki Avrupalı müttefikleriyle arasını açmış durumda.

'MALTA HİÇBİR GÖÇMENİ ALMIYOR'

Pazar günü SOS Méditerranée isimli yardım kuruluşu, Libya kıyılarındaki 6 noktada gerçekleşen zorlu operasyonlarda Avrupa'ya geçmeye çalışan 629 göçmeni kurtardıklarını açıkladı. 

Aquarius isimli gemide, refakatsiz 123 çocuk ve 7 hamile kadın da vardı.

Salvini, geminin Malta üzerinden geldiğini söyledi ve kurtarılan göçmenlerin başkent Valletta'daki limana indirilmesi çağrısında bulundu.

Malta hükümeti ise kısa bir açıklama yaparak kurtarma operasyonunun Libya'nın uluslararası sularında gerçekleştiğini, dolayısıyla koordinasyon merkezinin de Roma olması gerektiğini söyledi.

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Malta'yı "hiçbir göçmeni almamakla" suçlayan Salvini ise, ülkesinin tüm limanlarına geminin yanaşmasına izin vermemeleri emrini verdi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada aşırı sağcı lider, "İtalya bugünden itibaren insan kaçakçılığı ve yasadığı göçe hayır diyecek" ifadelerini kullandı, "Fransa sınırdan insanları geri yolluyor, İspanya da sınırlarını silahlarla koruyor" sözleriyle de Avrupalı müttefiklerine yüklendi.

SOS Méditerranée'nin sözcüsü Mathilde Auvillain, gelen emir üzerine dümenini kuzeye çeviren kurtarma gemisinin, göçmenleri güvenli bir limana bırakmak için yetkililerden yönlendirme beklediklerini söyledi.

1 HAFTADA 2 GÖÇ KRİZİ

Salvini'nin göç söylemi, görevdeki daha ilk haftasında İtalya'yı Akdenizli müttefikleri Tunus ve Malta'yla krizin eşiğine getirdi.

Salvini, Cuma günü 126 göçmeni kurtaran Seefuchs gemisine limanlarını kapamakla suçladığı Malta'yı göçmenler konusunda adil bir yük paylaşımı yapmamakla suçlamıştı.

İki gün sonra Salvini bu defa Tunus'un İtalya'ya suçlu ithal ettiğini öne sürdü.

SALVİNİ: TANRI MALTA'YI, AFRİKA'YA SİCİLYA'DAN DAHA YAKIN YARATTI

İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Tunus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılırken, yetkililerin açıklamasında "Bu sözler iki ülke arasındaki göç alanındaki işbirliğini yansıtmıyor" denildi.

Afrikalı göçmenlerin başlıca giriş kapısı Sicilya limanını ziyaret eden Salvini Malta'ya şu sözlerle yüklendi: "Malta her yardım talebine 'hayır' diyemez. Tanrı Malta'yı Afrika'ya Sicilya'dan daha yakına koydu."

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