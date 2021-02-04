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İtalya'da salgında ölenlerin sayısı 90 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 422 artarak 90 bin 241 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'ya ulaştı

04 Şubat 2021 Perşembe 19:55
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İtalya'da salgında ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 659 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 430 bin 277'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 422 artarak 90 bin 241'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 680 artışla 2 milyon 76 bin 928'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 2 milyon 233 bin 982 oldu. Aşılananların 867 bin 237'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli, SKYTG24 kanalına yaptığı açıklamada, hazirana kadar ülkede 20 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

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