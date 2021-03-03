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İtalya'da son 2 ayın günlük en yüksek vaka sayısı

İtalya'da son 24 saatte, 20 bin 884 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 1 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:34
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İtalya'da son 2 ayın günlük en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 358 bin 884 testte 20 bin 884 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başlamasının üzerinden geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 976 bin 274'e çıktı.

98 bin 635 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 437 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 411'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 98 bin 635'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 68 artışla 2 milyon 440 bin 218'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 650 bin 299 oldu. Aşılananların 1 milyon 471 bin 648'inin ikinci doz aşısının yapıldığı belirtildi.

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