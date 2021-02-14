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İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükseldi.

14 Şubat 2021 Pazar 18:49
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İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 642 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 11 bin 68 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 721 bin 879’a ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 577’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 469 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 402 bin 783’e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 23 kişi artarak, 2 bin 85'e yükseldi.

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