İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 340 bin 247 testte 16 bin 424 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, 14 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

Salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 389 bin 433’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 157'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 318 artarak, 96 bin 666'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 599 artışla 2 milyon 362 bin 465'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 754 bin 463 oldu. Aşılananların 1 milyon 345 bin 839'unun ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kısıtlayıcı tedbirler bir süre daha devam edecek

Salgının gidişatına dair parlamentoya bilgi veren Sağlık Bakanı Roberto Speranza, farklı sektörlerden gelen tedbirlerin yumuşatılması taleplerine karşın, hükümetin kısıtlayıcı tedbirleri sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Speranza, COVID-19'un bulaşıcı türlerinin de etkisiyle ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 1'i geçmek üzere olduğuna işaret ederek, ihtiyatlı olmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bakan Speranza, mevcut tedbirlerin uzatılmasına yönelik başbakanlık kararnamesinin 6 Mart'tan itibaren 1 ay geçerli olacağı bilgisini vererek, "Gardımızı düşürmek için uygun koşullar yok. Mevcut epidemiyolojik koşullar, tedbirlerin gevşetilemeyeceğini açıklıyor" dedi.