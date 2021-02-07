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İtalya'da son 24 saatte 270 can kaybı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak, 91 bin 273'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 738'e çıktı.

07 Şubat 2021 Pazar 20:45
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İtalya'da son 24 saatte 270 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte 270 kişi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 206 bin 789 testte 11 bin 641 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Dün pozitif çıkanların sayısı 13 bin 442 idi.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 738'e çıkarken aktif COVID-19 hasta sayısı 427 bin 24'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak, 91 bin 273'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 380 artışla 2 milyon 118 bin 441'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 535 bin 295 oldu. Aşılananların 1 milyon 115 bin 22'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi. 

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