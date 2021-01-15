İtalya'da son 24 saatte 477 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 146 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 558 bin 68'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 477 artarak 81 bin 325'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 979 artışla 1 milyon 713 bin 30'a ulaştı.

Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44 oldu.