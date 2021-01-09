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İtalya'da son 24 saatte 483 can kaybı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak, 78 bin 394 oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:04
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İtalya'da son 24 saatte 483 can kaybı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 978 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866'ya ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 572 bin 842'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 593'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 483 artarak, 78 bin 394'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 40 artışla 1 milyon 606 bin 630'a ulaştı.

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 512 bin 824 oldu.

Diğer yandan, ANSA ajansının haberinde, İtalya’da hükümetin son günlerde artış eğilimindeki vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için 16 Ocak'tan itibaren mevcut tedbirlere ek sıkı önlemler içeren yeni bir kararname çıkartmayı değerlendirdiği belirtildi. 

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