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İtalya'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 arttı. Toplam can kaybı 61 bin 739 oldu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 20:51
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İtalya'da son 24 saatte 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 756 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede günde ortalama 200 binin üzerinde test yapılırken, salı gününün tatil olması sebebiyle test sayısı 118 bin 475'te kaldı.

Şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149'a ulaştı. Aktif COVID-19 hasta sayısı da 710 bin 515'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 320'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 39 bin 266 artarak 997 bin 895 oldu.

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