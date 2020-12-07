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İtalya'da son 24 saatte 528 can kaybı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 528 artarak 60 bin 606 oldu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:09
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İtalya'da son 24 saatte 528 can kaybı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 720 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 742 bin 557 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 748 bin 819, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 382 olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 60 bin 606'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 638 artarak 933 bin 132 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) son raporunda, COVID-19'dan ölenlerin yaş ortalamasının 80 olduğu belirtildi.

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