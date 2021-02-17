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İtalya'da yeni bir mutasyon görüldü

İtalya'da, Afrika’dan dönen ve COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişide ülkede henüz hiç görülmemiş bir mutasyon türü tespit edildi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 20:00
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İtalya'da yeni bir mutasyon görüldü

İtalya'da son 24 saatte yapılan 294 bin 411 testte 12 bin 74 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 751 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 388 bin 864’e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 369 artarak, 94 bin 540'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 519 artışla 2 milyon 268 bin 253'e ulaştı.

Aşılananların sayısı 3 milyon 146 bini aştı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 146 bin 842 oldu. Aşılananların 1 milyon 298 bin 844'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

İtalya'nın Campania Bölgesi’nden yapılan açıklamada, Napoli’deki 2. Federico Üniversitesi ve Pascale Enstitüsünün çalışmasıyla, Afrika’dan dönen ve COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişide tespit edilen virüsün, İtalya’da şu ana kadar hiç tanımlanmayan yeni bir mutasyon türü olduğu belirtildi.

Söz konusu türün bölgede ve İtalya’da daha önce rastlanılan türlerle herhangi bir benzerlik göstermediği ve etkisi hakkında çok fazla bilgi olmadığı ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli’de tespit edilen ve "B.1525" adıyla anılan bu türden İngiltere'de sadece 32 vaka bulunduğu, Nijerya, Danimarka ve ABD’de birkaç vaka daha olduğu yazıldı.

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