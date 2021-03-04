Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler

İtalya'da 'yoksulluk' tırmanıyor

Salgının etkisinde kalan ülkede, 5,6 milyon kişi mutlak yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 17:27
208 Okunma
İtalya'da 'yoksulluk' tırmanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da yoksulluk son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2020 yoksulluk çalışmasının öncü sonuçlarını açıkladı.

Çalışmaya göre, ülke nüfusunun yüzde 9,9'una denk gelen 5,6 milyon kişi "mutlak yoksulluk sınırı" altında yaşıyor.

Ülkede mutlak yoksulluk sınırı altında yaşanan kişi sayısı 2020'de 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

ISTAT'a göre, mutlak yoksulluk sınırı altındaki ailelerin oranı 2019'da yüzde 6,4 iken, 2020'de yüzde 7,7'ye yükseldi.

Açıklamada, mutlak yoksulluğun artışa geçtiğine vurgu yapıldı.

Kovid-19 salgınının İtalya'da 2008'deki ekonomik krizinden çok daha fazla yoksulluğa neden olduğunu vurgulayan ISTAT, 2008'de mutlak yoksulluk sınırının aileler için yüzde 4'ün altında ve kişiler için yüzde 3 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYA GENELİNDE EN AZ 840 GAZETECİ SALGINDAN ÖLDÜ
DÜNYA GENELİNDE EN AZ 840 GAZETECİ SALGINDAN ÖLDÜ
ABD'de bilanço yine ağır!
ABD'de bilanço yine ağır!
Yeni Zelanda açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim