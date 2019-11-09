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İtalya, İklim Değişikliği Eğitimini Zorunlu Hale Getiren İlk Ülke Oldu

İtalya, çocukların iklim değişikliğiyle ilgili eğitim almalarını sağlayarak bu konuda sorumluluk alan dünyadaki ilk ülke oldu.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:34
İtalya, İklim Değişikliği Eğitimini Zorunlu Hale Getiren İlk Ülke Oldu

İtalya’daki okullarda 2020 öğretim yılının başlamasıyla birlikte, iklim sorunlarıyla ilgili konularda zorunlu dersler de başlayacak. İtalya’nın Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, bu önemli konuya müfredatta yılda 33 saat yer verileceğini açıkladı.

Greta Thunberg’in liderliği ile başlayan iklim hareketi, dünyadaki çok sayıda öğrencinin, politikacıları çevreyle ilgili daha katı düzenlemeler getirmeye davet etmesini sağladı. Zorunlu çevre dersleri sayesinde İtalya’nın gelecek nesli, gezegenimizin karşı karşıya olduğu riskler konusunda çok daha fazla bilgi sahibi olacak. Bu heyecan verici değişim, İtalya’nın sürdürülebilirliği ve iklimi eğitimin merkezine koyma çabalarının yalnızca bir kısmı.

“Amaç, geleceğin vatandaşlarının acil iklim durumuna hazır olmalarını sağlamak” diyor eğitim bakanının sözcüsü Vincenzo Cramarossa. Zorunlu eğitim saatleri mevcut yurttaşlık derslerinin içine dahil edilecek. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusu coğrafya, matematik ve fizik gibi geleneksel derslerde de konu olarak işlenecek.

Eğitim bakanlığı projeye rehberlik etmek üzere Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi yöneticisi Jeffrey D. Sachs ve ekonomist sosyal teorisyen Jeremy Rifkin’in de dahil olduğu bir grup uzman bilim insanını bir araya getirdi. “İtalyan eğitim sistemini, çevreyi ve toplumu, okulda öğrendiğimiz her şeyin özüne yerleştiren ilk eğitim sistemi yapmak istiyorum” diyor eğitim bakanı Fioramonti.

Fioramonti, görev süresinde iklim değişikliğini protesto eden öğrencileri desteklediği için eleştirilmişti. Ayrıca, eğitime katkı payı sağlamak için uçak biletleri, plastikler ve şekerli yiyeceklerden vergi alınması önerisi nedeniyle de tepkilere sebep olmuştu. Ancak, plastik ve şeker vergisi, hükümetin 2020 bütçesine dahil edildi; bu da İtalya’nın ilerici bir değişime hazır olduğunun en büyük göstergesi.

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ItalyaIklimHaber
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