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İtalya ve Almanya'da stoklanan milyonlarca doz aşı kullanılmıyor

Küresel salgında mücadelede aşılara adil erişim büyük önem taşıyor. Ancak Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin kullanmamalarına rağmen milyonlarca doz aşıyı stoklaması büyük tepkiye yol açtı.

08 Mart 2021 Pazartesi 18:38
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İtalya ve Almanya'da stoklanan milyonlarca doz aşı kullanılmıyor

İtalya'nın elinde milyonlarca doz kullanılmayan aşı varken, Avustralya'ya gönderilecek 250 bin doz Astrazeneca aşısını bloke etmesi de tepki çekiyor.

İstatistikler her iki ülkenin de ellerindeki aşı dozlarının üçte birinden azını kullandığını gösteriyor. Almanya'daki 16 federal eyaletten 11'inin ellerindeki aşıların yarısını bile kullanmadığı gelen haberler arasında.

Alman Bild dergisi, Saksonya eyaletine gönderilen 105 bin aşıdan 90 bininin henüz kullanılmadığını yazdı. İtalya'nın ise AB ülkeleri arasında en büyük Oxford/Astrazeneca aşısı stokuna sahip ülke olduğu biliniyor.

'HAKSIZLIK' YORUMU

Hal böyleyken, İtalya yönetiminin Avustralya'ya gönderilecek 250 bin doz aşıyı engellemesi haksızlık olarak yorumlanıyor. Avrupa Birliği liderleri aşı tedariğindeki başarısızlık sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde.

İstatistikler Avrupa'daki aşı kampanyalarının gerekenden çok yavaş ilerlediğini gösteriyor. 22 Eylül'e kadar nüfusun yüzde 70'İni aşılamayı hedefeyen AB ülkelerinin ancak nüfusun yüzde 30'unu aşılayabileceği de gelen bilgiler arasında. Uzmanlar bu gidişle kitlesel bağışıklığın sağlanmasının hayli zor olduğu uyarısında bulunuyor.

NTV

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