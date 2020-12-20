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İtalya ve Belçika Hollanda'nın ardından İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu

İngiltere'de yeni corona virüs türünün ortaya çıkmasının ardından Hollanda, Belçika ve İtalya ada ülkesine havayolu ulaşımını durdurdu. Belçika ayrıca iki ülke arasındaki demir yolu ulaşımını da en az 24 saat askıya alacaklarını açıkladı. Belçika ve Hollanda yüzde 70 daha bulaşıcı olan türe ülkelerinde rastlandığını duyurdu.

20 Aralık 2020 Pazar 15:35
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İtalya ve Belçika Hollanda'nın ardından İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu

İngiltere'de yeni corona virüs mutasyonu Avrupa'yı korkutuyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı. 

GECE YARISINDAN İTİBAREN

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

HOLLANDA DA UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

YENİ TÜR BELÇİKA VE HOLLANDA'YA SIÇRADI

Ülkeler önlem olarak sınırları kapatıyor. Öte yandan Belçika ve Hollanda'dan gelen bilgilere göre iki ülkede de yeni tür corona virüs mutasyonu halihazırda görülmüş durumda. 

DSÖ'DEN YAKIN TEMAS AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

YENİ TÜR YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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