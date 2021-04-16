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İtalya’da AstraZeneca aşısından 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020’den 26 Mart 2021’e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin “kan pıhtılaşması” nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

16 Nisan 2021 Cuma 11:21
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İtalya’da AstraZeneca aşısından 4 kişi hayatını kaybetti

AstraZeneca aşısına bağlı can kayıpları devam ediyor. İtalya İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020’den 26 Mart 2021’e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin “kan pıhtılaşması” nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildi
Aifa'nın yayınladığı rapora göre, İtalya'da söz konusu tarihler arasında yaklaşık 9 milyon 68 bin doz Covid-19 aşısı uygulanması sonrası yüzde 0,5 oranında yan etki bildirildiği belirtildi. Bu tarihler arasından uygulanan dozların yüzde 68'ini Pfizer-BioNTech, yüzde 27'sini AstraZeneca ve yüzde 5'ini Moderna aşıları oluşturdu. Raporda, toplam aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildiği ifade edildi. Aifa, AstraZeneca aşısı yapılan 11 kişinin iki farklı tip kan pıhtısı sorunu bildirdiğini ve bu vakalardan 4'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

AstraZeneca’nın 60 yaş üstüne uygulanmasına karar verilmişti
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya Sağlık Yüksek Kurulu’nun (ISS) görüşü doğrultusunda, AstraZeneca Covid-19 aşılarının diğer Avrupa ülkeleri ile paralel olarak sadece 60 yaş üzeri grupta uygulanmasının tavsiye ettiklerini duyurmuştu. AstraZeneca ile aşılanan 60 yaş altı kişilerin ise ikinci doz aşılarını AstraZeneca ile olacağı belirtilmişti.

Son 24 saatte 16 bin 974 yeni vaka
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 319 bin 633 korona virüs testi yapıldığı ve 16 bin 974 yeni vaka tespit edildiği belirtilmiş, toplam vaka sayısının 3 milyon 826 bin 156’ya ulaştığı kaydedilmişti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini ve Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 937’ye yükseldiğini açıklamıştı.

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