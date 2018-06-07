İtalya’da güven oylaması gergin geçti

İtalya'da aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin (M5S) oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümet, parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisinde 350 üyenin desteğiyle güvenoyu aldı.

Başbakan Conte liderliğindeki Lig-M5S hükümeti, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oylandı.

Yeni hükümet, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 350 "evet" oyuyla alt kanattan güvenoyu aldı. Yeni hükümete 236 üye "hayır" oyu verirken, 35 üye çekimser kaldı.

MECLİSTE GÜVEN OYLAMASI GERGİN GEÇTİ

Conte'nin meclise hitabı sırasında kullandığı "herkesin çıkar çatışmaları bulunduğu" ifadesi tartışmaya yol açtı. Özellikle sol görüşlü Demokrat Parti (PD) milletvekilleri Conte'ye sert tepki gösterirken, Conte, "Kimseyi suçlamıyorum ama en kısa sürede bununla başa çıkacağız." dedi.

Hükümet ile muhalefet partileri, özellikle de PD ile arasındaki gerginlik, PD'nin 1980 yılında mafyanın düzenlediği suikastta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kardeşi Piersanti Mattarella'yı anma çağrısı yapmasıyla iyice tırmandı.

Hükümetin ortakları Lig ve M5S milletvekillerinin Piersanti Mattarella'yı anmak için ayağa kalkmaması, PD ve hükümet arasında sözlü atışmaya neden oldu.

Conte hükümeti, önceki gün de 321 sandalyeli Cumhuriyet Senatosunda bulduğu 171 "evet" oyuyla parlamentonun üst kanadından güvenoyu almıştı.