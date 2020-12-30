İtalya’da, İngiltere’dekine çok benzeyen farklı bir corona virüs mutasyonu bulundu

İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye yayılan "B117" ya da "VUI - 202012/01” olarak bilinen corona virüs mutasyonuna çok benzeyen bir suşun, yaz aylarında İtalya'da görüldüğünü söyledi.



Caruso, Adnkronos adlı gazeteye verdiği demeçte, İtalya’daki varyantın Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş bir hastadan alınan sürüntü örneklerini analiz edilerek bulunduğunu ifade etti.

"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"



Caruso, “'Şaşırtıcı bir şekilde, İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak, aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor”' diye ekledi.

İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON YÜZDE 56 DAHA BULAŞICI

Corona virüsün ilk yeni varyantı olan B117, Kasım ayında İngiltere’de tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan corona virüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu keşfetti. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklar arasında daha kolay yayıldığına dair görüşler bulunuyor. Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu düzinelerce ülkeyi İngiltere’ye geçici seyahat yasakları kullanmaya itti.

17'Yİ AŞKIN ÜLKEYE SIÇRADI



B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.



Ancak İngiliz hükümetine göre, mutasyonun kökeni hala belirsizliğini koruyor. Caruso Brescia'da bulunan varyantın 'Temmuz ayı başlarında ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Caruso, İtalyan varyantının daha bulaşıcı olup olmadığını söylemedi, ancak bunun İngiltere'deki daha bulaşıcı türünün öncülü olabileceğini öne sürdü.