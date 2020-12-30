Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

İtalya’da, İngiltere’dekine çok benzeyen farklı bir corona virüs mutasyonu bulundu

İtalya’nın önde gelen bilim insanlarından biri İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip corona virüs mutasyonuna (Covid-19) çok benzeyen bir varyantın, Ağustos ayının başlarında İtalya'da dolaştığını söyledi. Bununla brilikte, İtalya’daki türün İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye sıçrayan B117 mutantının öncüsü olabileceğini açıklandı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:25
416 Okunma
İtalya’da, İngiltere’dekine çok benzeyen farklı bir corona virüs mutasyonu bulundu

İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye yayılan "B117" ya da "VUI - 202012/01” olarak bilinen  corona virüs  mutasyonuna çok benzeyen bir suşun, yaz aylarında İtalya'da görüldüğünü söyledi. 

Caruso, Adnkronos adlı gazeteye verdiği demeçte, İtalya’daki varyantın Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş bir hastadan alınan sürüntü örneklerini analiz edilerek bulunduğunu ifade etti. 

"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"

Caruso, “'Şaşırtıcı bir şekilde, İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak, aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor”' diye ekledi.

İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON YÜZDE 56 DAHA BULAŞICI

Corona virüsün ilk yeni varyantı olan B117, Kasım ayında İngiltere’de tespit edildi.  Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan  corona virüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu keşfetti. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor.  Ayrıca çocuklar arasında daha kolay yayıldığına dair görüşler bulunuyor. Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu düzinelerce  ülkeyi İngiltere’ye geçici seyahat yasakları kullanmaya itti.  

17'Yİ AŞKIN ÜLKEYE SIÇRADI

B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.


Ancak İngiliz hükümetine göre, mutasyonun kökeni hala belirsizliğini koruyor. Caruso Brescia'da bulunan varyantın 'Temmuz ayı başlarında ortaya çıkmış olabileceğini belirtti. 

Öte yandan, Caruso, İtalyan varyantının daha bulaşıcı olup olmadığını söylemedi, ancak bunun İngiltere'deki daha bulaşıcı türünün öncülü olabileceğini öne sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinopharm aşısının koruma oranı yüzde 79,3
Sinopharm aşısının koruma oranı yüzde 79,3
AB ve İngiltere arasında imzalar atıldı
AB ve İngiltere arasında imzalar atıldı
AB yetkilileri Brexit anlaşmasını imzaladı
AB yetkilileri Brexit anlaşmasını imzaladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim