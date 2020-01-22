İtalya’da koalisyonda çatlak! Di Maio parti liderliğini bırakıyor

Reuters’ın aktardığı haberde 5 Yıldız Hareketi’nden üst düzey bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Di Maio’nun bugün öğleden sonra partisinin toplantısında parti liderliğinden istifasını açıklaması bekleniyor.

Bakan ve sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmazken, Di Maio’nun Dışişleri Bakanlığı’nı sürdüreceği ifade ediliyor.

Di Maio’nun istifasının hükümeti devirmesi beklenmese de, 5 Yıldız içindeki derin fikir ayrılıklarına dikkat çekecek. İtalya’nın iktidar koalisyonunda en büyük parti olan 5 Yıldız Hareketinde partiden ayrılmalar arttı ve son anketlerde oy oranı düştü.

Politico’nun haberinde ise Di Maio’dan boşalan koltuğu geçici olarak Senatör Vito Crimi’nin dolduracağı belirtildi.