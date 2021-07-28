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İtalya’dan Kovid-19 raporu: Ölenlerin yüzde 99’u tam aşı olmadı

İtalya'da Kovid-19 ölümlerine ilişkin bir rapor yayımlandı. Rapora göre, ölenlerden yüzde 99'u iki doz aşı olmayan kişiler.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:44
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İtalya’dan Kovid-19 raporu: Ölenlerin yüzde 99’u tam aşı olmadı

Aşılamanın yavaşlamasının ardından İtalya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili istatistik bilgilerini paylaştı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da Şubat ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99’unun tam olarak aşılanmadığı açıklandı.

Halk sağlığı kuruluşu tarafından yayınlanan Kovid-19 ölümleriyle ilgili raporda yer alan çalışmada, 1 Şubat ile 21 Temmuz arasında tam olarak aşılanan 423 kişinin hayatını kaybettiği, bunun da hayatını kaybeden 35 bin 776 kişinin yüzde 1.2’sine denk geldiği belirtildi.

Ölen aşılıların daha fazla hastalık geçmişi var

NTV'nin aktardığına göre, iki doz aşı olup hayatını kaybeden kişilerin 70’inin tıbbi kayıtlarını inceleyen Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS), ortalama olarak 5’inin sağlık sorunları olan kişiler olduğunu aktarırken, aşı olmamış kişilerin ise ortalama 3.7’sinin hasta olduğu bildirildi.

Veriler sonrası aşı rezervasyonu arttı

Yapılan istatistikte tam aşı olup hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 88.6 olduğu belirtilirken, aşı olmadan hayatını kaybedenlerinin yaş ortalamasının 80 olduğu vurgulandı.

İtalya’da istatistik kurumunun yayımladığı araştırma sonrası ise aşı rezervasyonları belirgin bir artış gösterdi. Ülkede halihazırda 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 57’sinin iki doz aşı olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKovid19 Raporu
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