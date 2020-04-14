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İtalya’dan yeni rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor

İtalya Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yayımlanan bir rapora göre koronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor.

14 Nisan 2020 Salı 12:27
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İtalya’dan yeni rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin balşında gelen İtalya'nın Sağlık Enstitüsü'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayımlandı.

İtalya Sağlık Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, İtalya’da bulunan koronavirüs bulaşma özelliklerinin, Çin’in Wuhan kentinde bulunan verilerle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı.

ISS Müdürü Silvio Brusaferro tarafından yapılan açıklamada, İtalya’nın kuzey bölgesi Lombardy’de koronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi.

İtalya'daki yayılma hızı Wuhan'la aynı çıktı

Brusaferro ülkedeki ölüm oranlarındaki artışı buna bağladıklarını söyledi. Brusaferro analiz yapılan yaşlı ve başka hastalıkları olan erkeklerde, koronavirüsün çok hızlı etki ederek ölümcül hale geldiğini ve bu bulgunun Çin’in Wuhan kentindeki bulgularla benzerlik taşıdığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsCoronavirüs
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